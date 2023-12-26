اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني |ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجريا مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فإن الوزيرين أعربا عن عزمهما تعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد بين روسيا وإيران.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التعبير عن النية المتبادلة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، بما في ذلك من خلال الاعتماد على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران الموقعة في 25 ديسمبر في سان بطرسبرج".

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أنه تم أيضًا مناقشة القضايا الراهنة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية في إطار تطوير الاتصالات على مختلف المستويات.