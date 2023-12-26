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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان أوكرانيا يدعو السكان للاستعداد للأسوأ بعد أنباء عن موجة تعبئة جديدة

أوكرانيا
أوكرانيا

دعا أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، العقيد في جهاز الأمن الأوكراني رومان كوستينكو، مواطني البلاد إلى الاستعداد للأسوأ بعد أنباء عن موجة جديدة من التعبئة.

وأضاف كوستينكو، أن الأخبار المتعلقة بخطط السلطات الأوكرانية لتعبئة ما بين 450 إلى 500 ألف شخص إضافي مطلوبين للخدمة العسكرية أصبحت بمثابة “دش بارد” للجميع.

وقال: “نحن بحاجة إلى التخطيط ليس لمدة شهرين، وليس لمدة ستة أشهر، بل لسنوات، لأنه من وجهة نظر عسكرية يمكن أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ومن وجهة نظر تأثير العمليات السياسية يمكن أن تنتهي غدًا، لكن لا أحد يعرف.. يجب الاستعداد لأسوأ السيناريوهات”.

كما دعا إلى تغيير السياسة الإعلامية للدولة: الابتعاد عن الوعود بتحقيق نصر سريع لأوكرانيا والتركيز على مسؤولية المواطنين في الدفاع عن الوطن الأم.

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