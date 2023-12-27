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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلن تلفزيون فلسطين، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 6 أشخاص جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد 6 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق حي الرشيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم المتاخم لمخيم نور شمس، ونشرت الكمائن في المنطقة.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم.

يُذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازله.

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