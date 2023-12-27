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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تبادل للهجمات.. أوكرانيا تدمر 32 مسيرة روسية

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 32 طائرة مسيرة روسية من أصل 46 أطلقت باتجاه أراضي البلاد.   

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 46 طائرة بدون طيار هجومية في عدة موجات خلال الليل، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 32 منها.

وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق “تيليجرام” أن معظم الطائرات بدون طيار التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق الخطوط الأمامية في شرق وغرب أوكرانيا، ولا سيما منطقة خيرسون.

وفي المقابل، قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.

وأوضح جولوبيف عبر قناته على "تيليجرام": "الليلة 27 ديسمبر، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".

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