أسباب وأعراض وعلاج أنيميا البحر المتوسط| تعرف عليها

آنيميا البحر المتوسط (فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا) هي اضطراب وراثي يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين في الجسم. ويعرض لكم «صدى البلد» أسباب وأعراض وعلاج والوقاية من أنيميا البحر المتوسط على النحو التالي، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أسباب أنيميا البحر المتوسط

يحدث الاضطراب نتيجة وجود تغير في الجينات المسؤولة عن إنتاج الهيموجلوبين.

إذا كان لديك أحد الوالدين حاملًا للجين المعيب، فقد تكون عرضة للإصابة بآنيميا البحر المتوسط.



أعراض أنيميا البحر المتوسط

فقر الدم الشديد والمزمن، مما يؤدي إلى تعب وإرهاق وضعف عام.

نقص في النمو والتطور لدى الأطفال.

تشوهات في خلايا الدم الحمراء قد تؤدي إلى تكون أشكال غير طبيعية للجسم مثل تضخم الطحال والجمجمة واليدين والقدمين.



علاج أنيميا البحر المتوسط

يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض والحد من مضاعفات آنيميا البحر المتوسط.

قد يتم تناول مكملات الحديد لمساعدة في زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم.

يتم استخدام بعض الأدوية لتحفيز إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي.

في حالات شديدة، قد يكون لزامًا إجراء نقل الدم لتعويض نقص الدم.



الوقاية من أنيميا البحر المتوسط

يجب البحث عن فحص وراثي قبل الزواج لتحديد ما إذا كانت هناك احتمالات لنقل الجين المعيب من الوالدين إلى الأطفال.

ينصح بإجراء فحص الدم الوراثي لتشخيص آنيميا البحر المتوسط في وقت مبكر.

يجب الحصول على المشورة الوراثية لتوجيه العائلة بشأن خطر نقل الاضطراب إلى الأجيال القادمة.

مهم أن تعمل مع فريق طبي مختص لتقييم حالتك وتوجيه العلاج المناسب وتوفير الرعاية اللازمة لإدارة آنيميا البحر المتوسط.