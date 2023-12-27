بيان عاجل من حماس بشأن مجز.رة إسرائيلية في مخيم نور شمس بـ طولكرم

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه.

وأضافت حركة حماس في بيان لها: "ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك".

وعلى جانب آخر، قالت حركة حماس، إن تسليم الاحتلال الإسرائيلي لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، يضع علامات استفهام على ما قامت به.

وقالت حماس، في بيان: “تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو، فاقد الأخلاق والقيم، من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء”.

وأضافت: “ما قام به العدو لا يوصف إلا بجريمة حرب وجريمة بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وتؤكد همجيته وانحداره الأخلاقي في عدوانه على شعبنا واعتدائه على جثامين شهدائنا الأبرار ونبش قبورهم”.