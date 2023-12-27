فرصة لتدريب الطلاب.. جامعة حلوان توقع بروتوكولا مع شركة التعاون للبترول

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة وشركة الجمعية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها ناصر شومان رئيس مجلس الإدارة، وذلك فى إطار دور مركز بحوث التنمية فى خدمة المجتمع الصناعي.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بالضيوف والتعاون مع وزارة البترول متمثلة فى شركة التعاون، وهذا تأكيدا على المسار الطبيعي للجامعة وهو التعليم والتدريب والبحث العلمى، لذا تسعى الجامعة دائما للتكامل والتعاون مع جميع الجهات والشركات المختلفة لتوفير فرص تدريب لابنائنا الطلاب، وتوفير خدمة مميزة للجامعة حيث تتميز الجامعة بتواجدها فى أغلب أنحاء الجمهورية.



وقال الدكتور قنديل، إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين، حيث سيقدم المركز الاستشارات الفنية والمالية والقانونية للشركة، ومختلف المجالات الأخري.

وصرح رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة بدأت تشغيل الجمعية الاستهلاكية بجامعة حلوان، وسوف ندخل سلع خدمية للعاملين بالجامعة وهذا التعاون يسهم فى توفير العديد من السلع الخدمية لهم.

من جانبه، أكد ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

وأكد شومان ، على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه التعاون فى جميع المجالات، وسوف يتم تنفيذ الخطوات الفعلية للبروتوكول، حيث يعد البروتوكول الأول بين جامعة عريقة كجامعة حلوان ليتم تعميمه على الجامعات المصرية، وهذا سيعظم من موارد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا، وتضمن البروتوكول أيضا منافذ تسويقية للشركة أو معارض وذلك طبقاً للأسس المتبعة فى هذا الشأن.

وشهد على بروتوكول التعاون من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فهمى البندارى مدير مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، ووكيل كلية الهندسة، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومن جانب شركة التعاون اشرف نبيل مدير عام الشئون القانونية ، اسامة الشيمي - مدير عام منطقة القاهرة، عادل سعد - مدير عام تسويق الزيوت، اشرف حمدان - مدير عام تسويق المنتجات البترولية ، محمد فاضل - مدير عام تسويق الكيماويات، اروه عبد المحسن - مدير عام التخطيط والمعلومات ودراسات الجدوى، أحمد محفوظ - مدير ادارة الدراسات الاقتصادية للمحطات ومدير مكتب رئيس المجلس.

