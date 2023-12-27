عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة لتدريب الطلاب.. جامعة حلوان توقع بروتوكولا مع شركة التعاون للبترول

جامعة حلوان توقع
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة وشركة الجمعية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها ناصر شومان رئيس مجلس الإدارة، وذلك فى إطار دور مركز بحوث التنمية فى خدمة المجتمع الصناعي.

txt

خلال عام 2023.. معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.. يشارك في تنظيم فعاليات وزارة التعليم العالي طوال العام.. هدفنا إعداد قادة للمستقبل من طلاب الجامعات

txt

جامعة حلوان تنشر رابط تسجيل البرامج والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بالضيوف والتعاون مع وزارة البترول متمثلة فى شركة التعاون، وهذا تأكيدا على المسار الطبيعي للجامعة وهو التعليم والتدريب والبحث العلمى، لذا تسعى الجامعة دائما للتكامل والتعاون مع جميع الجهات والشركات المختلفة لتوفير فرص تدريب لابنائنا الطلاب، وتوفير خدمة مميزة للجامعة حيث تتميز الجامعة بتواجدها فى أغلب أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور قنديل، إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين، حيث سيقدم المركز الاستشارات الفنية والمالية والقانونية للشركة، ومختلف المجالات الأخري.

وصرح رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة بدأت تشغيل الجمعية الاستهلاكية بجامعة حلوان، وسوف ندخل سلع خدمية للعاملين بالجامعة وهذا التعاون يسهم فى توفير العديد من السلع الخدمية لهم.

من جانبه، أكد ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

وأكد شومان ، على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه التعاون فى جميع المجالات، وسوف يتم تنفيذ الخطوات الفعلية للبروتوكول، حيث يعد البروتوكول الأول بين جامعة عريقة كجامعة حلوان ليتم تعميمه على الجامعات المصرية، وهذا سيعظم من موارد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا، وتضمن البروتوكول أيضا منافذ تسويقية  للشركة أو معارض وذلك طبقاً للأسس المتبعة فى هذا الشأن.

وشهد على بروتوكول التعاون من جانب جامعة حلوان  الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فهمى البندارى مدير مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، ووكيل كلية الهندسة، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومن جانب شركة التعاون اشرف نبيل  مدير عام الشئون القانونية ، اسامة الشيمي - مدير عام منطقة القاهرة، عادل سعد - مدير عام تسويق الزيوت، اشرف حمدان - مدير عام تسويق المنتجات البترولية ،  محمد فاضل - مدير عام تسويق الكيماويات، اروه عبد المحسن - مدير عام التخطيط والمعلومات ودراسات الجدوى، أحمد محفوظ - مدير ادارة الدراسات الاقتصادية للمحطات ومدير مكتب رئيس المجلس.
 

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول4
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول4
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول3
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول3
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول2
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول2
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول1
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول1
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول
جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع شركة التعاون للبترول
جامعة حلوان بروتوكول تعاون مركز بحوث التنمية التكنولوجية شركة الجمعية للبترول شركات الهيئة المصرية العامة للبترول Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

إيرادات 160 مليون جنيه.. حلوان الأهلية تكشف عن إيراداتها خلال 2023

جامعة حلوان الأهلية: طرحنا 17 برنامجا دراسيا خلال عام

جامعة حلوان: نجحنا في تحرير 15294 مواطنا من الأمية خلال عام

جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

ترشيحاتنا

عاجل| أمطار غزيرة ورعدية على البلاد تستمر 48 ساعة.. و«الأرصاد»: احذروا من المنخفض الجوي

إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

وزير النقل: لن يستطيع أحد إنشاء خطوط بدلية لقناة السويس

لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10جيجاوات.. توقيع مذكرة تفاهم مصرية صينية بحضور مدبولي

توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء وتطوير وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ