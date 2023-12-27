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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال عام 2023.. معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.. يشارك في تنظيم فعاليات وزارة التعليم العالي طوال العام.. هدفنا إعداد قادة للمستقبل من طلاب الجامعات

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

 

 

معهد إعداد القادة خلال عام ٢٠٢٣ : 

نحن نؤمن بأهمية بناء أجيال متعلمة ومبدعة 

هدفنا   إعداد قادة للمستقبل من طلاب الجامعات 

يشارك في تنظيم فاعليات وزارة التعليم العالي طوال العام 


استعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعهد اعداد القادة و الطلاب المشاركين بدوراته التدريبية  في تنظيم العديد من الفعاليات التابعة لها طوال عام ٢٠٢٣ ، وذلك بعد استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي عقد لتنمية مهارات القيادة تحت عنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة"، لتنمية مهاراتهم فى فنون القيادة، وتم مشاركة الطلاب في حفل توقيع برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، كما شاركوا في تنظيم فعاليات الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك في تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقادة وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى ذلك مشاركة طلاب معهد إعداد القادة وطلاب الجامعات المصرية في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، مؤكدين بذلك التعزيز القوي لروح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية، كما شارك وفد من طلاب معهد إعداد القادة  فى احتفالية جامعة حلوان لثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو. 
 

وتأكيدًا على الدور المؤثر والمهم لمعهد إعداد القادة، باعتباره منارة وصرح تدريبي كبير، شارك طلاب معهد إعداد القادة في استقبال الوفود المشاركة فى احتفال "عام الإيسيسكو للشباب والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وانطلاقا من دور المعهد  البارز،  شارك المعهد في الإشراف على نموذج محاكاة الإيسيسكو الذي أُقيم في جامعة عين شمس.

هذا وقد شارك الدكتور كريم همام فى العديد من الفعاليات ومنها مشاركته في ملتقى شباب مصر والذى عقد تحت شعار "مشاركة من أجل الوطن" بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية ووزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة والعديد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ، ويهدف إلى دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأحداث السياسية والاجتماعية، وغيرها، وتمكين الشباب وتوجيههم نحو دور فعال في تطوير المجتمع.

كما شهد فعاليات الندوة التي نظمتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "آفاق بناء وتطوير الجيش المصري"، كما شهد حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الأوائل في المعهد العالي للحاسب الالى وادارة الاعمال بالزرقا بدمياط.

كما شارك فى ختام فعاليات الورشة الثالثة من مشروع اليونسكو الوطني.

وشهد الدكتور كريم همام افتتاح الدورة الكشفية الـ42، والإرشادية الـ28؛ لجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

كما شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللقاء التثقيفي الذي عقد بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" تحت شعار "جيل الجمهورية الجديدة" بجامعة الأقصر.

وزار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، حيث التقى بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم،وشهد بعض التدريبات الخاصة بالأنشطة الطلابية التي قام  بها طلاب كلية الخدمة الإجتماعية،  كما استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، مشيداً بجهودهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.

وايضا شهد الدكتور همام فعاليات نهائي بطولة خماسيات كرة القدم التي نظمتها جامعة حلوان، كما شهد مستشار الوزير ندوة الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية بجامعة حلوان بحضور فضيلة الإمام الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

وأشار الدكتور "همام" إلى أن وزارة التعليم العالي ملتزمة بتأهيل الشباب وتوعيتهم من خلال برامجه ومحاضراته التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع القيم الدينية المسالمة ومواجهة الفكر المتطرف، كما يقوم معهد إعداد القادة بالوزارة بدوره في توجيه وتثقيف شباب الجامعات والمعاهد المصرية لتصحيح الأفكار الخاطئة التي قد تؤثر على طريقة تفكيرهم، ويعمل على تعزيز روح الانتماء للوطن، حيث يعتبر الشباب هم قادة المستقبل.
 

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