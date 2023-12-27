ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

علّق الإعلامي فرج عامر على شائعات إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

توري بيتسو ترد

وكتب فرج عامر: “توري بيتسو الحكمة الأمريكية التي حكمت آخر مباريات الأهلي أمام الفريق الياباني بطل آسيا علي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في السعودية اندهشت من المواضيع والأخبار المفبركة والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن إعجابها بمحمد الشناوي حارس الأهلي العملاق، قالت إنها قالت للشناوي أنا شفتك في كأس العالم في روسيا مع المنتخب المصري لأنها كانت موجودة أثناء تلك البطولة”.

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