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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوعيهم الوطني خلال الانتخابات الرئاسية.. راشد يوجه رسالة شكر لأهالي وأبناء الجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمتابعة موقف المشروعات الجارية علي أرض المحافظة ونسب التنفيذ واستعراض خطط العمل. 


وبدأ محافظ الجيزة المجلس بتقديم التهنئة بكل مشاعر الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية داعيا المولى (عز وجل) أن يجعلها فترة خير وسلام على مصرنا الغالية.


كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة لوعيهم وحسهم الوطني الذي أدى إلى وصول نسبة المشاركين في الانتخابات إلى نسبة غير مسبوقة . 


كما قدم محافظ الجيزة الشكر للهيئات القضائية التي اشرفت على العملية الانتخابية بكل شرف ونزاهة والشكر والتقدير لكل من ساهم في تأمين الانتخابات من الجهات الامنية و القوات المسلحة، مديرية الامن، المرور، الحماية المدنية، الصحة، الاسعاف والأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية.

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