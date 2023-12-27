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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الواحد: ارتداء قميص الزمالك شرف.. وقرار الاعتذار عن كأس الرابطة الأفضل

صدى البلد

علق محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق، على قرار المجلس الأبيض بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية عن موسم 2023-2024.
 

قال محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، قرار اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة هو الأفضل والمنطقي خلال الوقت الحالي، وذلك لعدم خسارة لاعبيه الشباب بالخسارة أمام منافسين يلعبون بالقوام الأساسي.
 

وأضاف عبد الواحد، الاستفادة الفنية من مشاركة اللاعبين الشباب في الدورتين الوديتين بالإمارات ستكون أكبر من مشاركتهم في كأس الرابطة.
 

وعن تجديد أحمد فتوح عقده مع الزمالك، أكد عبد الواحد، أن ارتداء القميص الأبيض شرف لأي لاعب في مصر، وعلى كل من ينال هذا الشرف أن يشكر الله على هذه النعمة.
وشدد، على أحمد فتوح أن يصالح جماهير الزمالك بالفعل وليس بالكلام فقط، والتركيز فيما هو قادم لخدمة ناديه والعودة لتشكيل منتخب مصر الأساسي.
 

وأكد لاعب الزمالك السابق على ثقته الكبيرة في إدارة المجلس الحالي لأمور القلعة البيضاء، وقدرتهم على حل جميع الأزمات خلال الفترة المُقبلة.
 

وأتم تصريحاته قائلا، فترة التوقف الحالية هي الأفضل والتي ستكون بمثابة فترة إعداد جيدة للفريق يعود منها لوضعه الطبيعي كمنافس قوي على لقب بطولة الدوري.

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