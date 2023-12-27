رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بإطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

كان حزب الله اللبناني، أعلن استهداف قوة إسرائيلية في موقع الضهيرة بالصواريخ، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".