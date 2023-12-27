وقوع عشرات الشهداء و الجرحي جراء قصف عمارة كاملة بـ غزة

رصد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف عمارة سكنية أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

كانت قد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سقوط صواريخ عدة في مناطق مفتوحة قرب عرب العرامشة في الجليل الغربي"

واعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان، مضيفا :" وقصفنا موقعا لحزب الله ومناطق في الأراضي اللبنانية".

قالت كتائب القسام، اليوم الاربعاء، في نبأ عاجل:" استهدفنا 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

