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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يشمل 8 محافظات.. ملتقي ميدفست- مصر يطلق معسكرا تدريبيا مجانيا للقادة الثقافيين

صدى البلد

أطلق ملتقى ميدفست ـــ مصر ومؤسسيه مينا النجار والدكتور خالد علي، مشروع معسكر القادة الثقافيين بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة ضمن مشروع “لها ومعها”، وهو برنامج مدعم بالكامل وبالمجان ويستهدف طلاب السنوات الأخيرة بالجامعات وتحديداً في محافظات بني سويف، المنيا، سوهاج، الدقهلية، البحيرة، دمنهور، المنصورة، وبورسعيد.

يذكر أن ملتقى ميدفست – مصر سيتلقى طلبات المشاركة في المعسكر التدريبي من خلال صفحات السوشيال ميديا الرسمية له حتى يوم 31 ديسمبر وسيتم اختيار عدد محدود من كل محافظة للمشاركة في المعسكر التدريبي المكثف لمدة 6 أيام سيحصل فيها المشاركين على دروس مقدمة من الخبراء في المجالات المختلفة لتعليم كيفية إدارة الفعاليات الثقافية واكتساب التذوق الفني وكيفية تكوين جمهور للفعالية الثقافية وكيفية اختيار الأفلام وكيفية إدارة حلقات نقاشية وكيفية التحدث عن تأثير وقوة الأفلام واكتساب المعرفة عن الهياكل التنظيمية للمهرجانات والفعاليات الثقافية علي كافة المستويات بالإضافة لذلك سيحصل على فرصة عمل والتفاعل بشكل مباشر مع قادة الصناعة في مجالات السينما والترفيه وبرمجة المهرجانات وإنتاج الأفلام.
 

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ويعد المعسكر التدريبي رحلة تعليمية مكثفة لمن هم متحمسين لخلق وتنظيم فعاليات من الصفر مستخدمين في ذلك الفن كأداة لمعالجة قضايا المجتمع فيما يخص الصحة؛ الوصم والجندرية.

كما يهدف المعسكر التدريبي لخلق فاعلين ثقافيين واعيين بمجتمعاتهم؛ قادرين على استكشاف زوايا مختلفة من مختلف الفنون خاصة الفنون التي تتناول قضايا إنسانية في صميمها وكذلك تنظيم فعاليات ثقافية وفنية للجمهور المتشوق لأنواع مختلفة من الفنون.
 

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