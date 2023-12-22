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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تكشف سبب غيابها عن مهرجان الجونة 2023

ياسمين صبري
ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري سبب غيابها عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الخميس. 

 

وقالت ياسمين صبري في تصريحات لها على هامش العرض الأول والخاص لفيلمها أبو نسب، إن سبب غيابها عن مهرجان الجونة هذا العام هو تواجدها في القاهرة لحضور افتتاح فيلمها. 

 

وتحدثت  عن الانتقادات التي وجهت لها بعد حديثها في مهرجان البحر الأحمر عن عدم تفضيلها لأفلام المهرجانات قائلة:" مفيس مشاكل ولا حاجة". 

 

قصة وأبطال فيلم أبو نسب 

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

 

 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه.

 

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.

 

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

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