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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط اتهامات بتعاطيه المخدرات.. تفاصيل وفاة نجم Parasite ورسالة انتحاره

صدى البلد

عثر على الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، ميتًا، اليوم الأربعاء، فيما يبدو أنه “حادث انتحار” في وسط العاصمة سول، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ووجدت الشرطة جثة لي سون كيون، الذي كان يبلغ من العمر 48 عامًا، في سيارة بالقرب من حديقة المدينة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنهم يعتقدون أن “لي” انتحر، بينما كان يواجه تحقيقًا بشأن الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

وتلقت الشرطة في وقت سابق من اليوم، بلاغًا، يفيد بأن "لي" غادر المنزل بعد أن كتب مذكرة تشبه رسالة انتحار، وأن سيارته اختفت.

وتم نقل جثة “لي” إلى مستشفى جامعة سول الوطنية بعد أن عثرت الشرطة على سيارته بالقرب من متنزه واريونج.

وتقول التقارير إن عائلته رفضت تشريح الجثة وسيتم تشييع جثمانه الجمعة المقبل.

وبدأت الشرطة تحقيقًا لمعرفة التفاصيل حول وفاته، بما في ذلك وقت وصوله إلى مكان العثور على جثته، ووقت وفاته.

من جانبها، قدمت الشرطة تعازيها لعائلة الممثل، قائلة إنها حاولت منع التسريبات الإعلامية حول التحقيق الخاص بالمخدرات قبل الانتهاء منه - وفقًا لقانون كوريا الجنوبية، الذي يحظر على المشاركين في تحقيق جنائي نشر حقائق حول المشتبه به قبل اكتماله.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن جنازة لي ستقام "بهدوء" بحضور أفراد الأسرة والزملاء.

وكان الممثل الكوري الجنوبي خضع لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه في تعاطيه الماريجوانا وغيرها من المخدرات غير القانونية في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة "جانجنام" في سيئول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام، بما في ذلك الاستجواب الأخير في يوم السبت الماضي.

وادعى الممثل أن المضيفة خدعته لتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله.

وجاءت نتيجة اختبار "لي" سلبية في كل من الاختبار الكاشف القصير الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة، واختبار المخدرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية الشهر الماضي.

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