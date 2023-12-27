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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني لدى روسيا: أمريكا فشلت في عملية السلام بالشرق الأوسط

قطاع غزة
قطاع غزة

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، إن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن تتخذ أي قرار يتعلق بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال نوفل: “بدون غزة لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يقرر مصير غزة إلا الشعب الفلسطيني”.

وأضاف السفير الفلسطيني لدى روسيا، أن الولايات المتحدة قد فشلت في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للصراع الدائر في غزة، ووصفه بأنه "أكبر من حرب إبادة".  

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وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قارن عباس بين الوضع الحالي والأحداث التاريخية للحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، المعروفة بالنكبة. وأكد أن تأثير الصراع الحالي على الشعب الفلسطيني يفوق التحديات التي واجهها خلال النكبة، مشددا على خطورة الأزمة الحالية.

غزة روسيا فلسطين

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