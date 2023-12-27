بدء العودة التدريجية لخدمات الإنترنت في أجزاء من قطاع غزة

أعلنت نت بلوكس بدء العودة التدريجية لخدمة الإنترنت في أجزاء من قطاع غزة.

وفي وقت سابق ، أعلنت منظمة نت بلوكس، انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.

وكتبت نت بلوكس، عبر منصة “إكس”: تظهر المقاييس الحية انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة… سيشهد معظم السكان فقدانا تاما للاتصالات”.



وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة موقعة الآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وتشهد مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

