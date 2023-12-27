المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. وزير الأوقاف يكرم اسم المرحوم الشيخ محمود علي البنا

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا والتي حملت المسابقة الثلاثين للقرآن الكريم اسمه تكريمًا له (رحمه الله)، وقد تسلم شهادة التكريم الشيخ أحمد محمود علي البنا.

وزير الأوقاف يكرم مجموعة شركات درة العقارية ومؤسسة التوفيق الخيرية

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجموعة شركات درة العقارية ، ومؤسسة التوفيق الخيرية لمساهمتهما في جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث تسلم المهندس أحمد بدر الدين رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة شركات درة للمقاولات شهادة التكريم عن مجموعة شركات درة العقارية، كما تسلم الدكتور/ هاني توفيق الجمل عميد كلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة المنوفية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التوفيق الخيرية شهادة التكريم عن مؤسسة التوفيق الخيرية.

وزير الأوقاف يكرم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها نظرًا لفوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى، حيث حصل كل من: المتسابق/ محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

يوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

تسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا.