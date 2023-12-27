عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. وزير الأوقاف يكرم اسم المرحوم الشيخ محمود علي البنا

وزير الأوقاف يكرم
وزير الأوقاف يكرم اسم المرحوم الشيخ محمود علي البنا

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا والتي حملت المسابقة الثلاثين للقرآن الكريم اسمه تكريمًا له (رحمه الله)، وقد تسلم شهادة التكريم الشيخ أحمد محمود علي البنا.

وزير الأوقاف يكرم مجموعة شركات درة العقارية ومؤسسة التوفيق الخيرية 

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجموعة شركات درة العقارية ، ومؤسسة التوفيق الخيرية لمساهمتهما في جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث تسلم المهندس أحمد بدر الدين رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة شركات درة للمقاولات شهادة التكريم عن مجموعة شركات درة العقارية، كما تسلم الدكتور/ هاني توفيق الجمل عميد كلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة المنوفية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التوفيق الخيرية شهادة التكريم عن مؤسسة التوفيق الخيرية.

بعد ختامها.. وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يكرم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها نظرًا لفوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى، حيث حصل كل من:  المتسابق/ محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

يوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

تسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا.

الأوقاف وزير الاوقاف المسابقة الثلاثين للقرآن الكريم الشيخ الراحل محمود علي البنا كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

موضوعات متعلقة

بعد ختامها.. وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قبل انطلاق مارثون الامتحانات.. علي جمعة يكشف عن سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان

هل أقطع صلاة قيام الليل حال أذن الفجر وأنا أؤديها.. أمين الفتوى يجيب

أشعر بالضيق والكرب الشديد فماذا أفعل.. أمين الإفتاء ينصح السائل بهذا الدعاء

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أمين الفتوى يُصحّح اعتقادًا خاطئًا بخصوص التثاؤب في الصلاة أو أثناء قراءة القرآن

سيدة تشكو من نظر زوجها لها أثناء العلاقة الزوجية.. أمين الفتوى يرد

ترشيحاتنا

ما معنى «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني»؟.. اعرف أسرار الآية 28

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة

10 سنوات حبس.. عقوبات جديدة تواجه هؤلاء بسبب أعمال البناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ