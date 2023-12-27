الاستعداد للهجوم.. رئيس الأركان الإسرائيلي يقر خططا جديدة ويعلن التأهب في الشمال

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش يدير الحملة على الجبهة الشمالية بشكل صحيح ونحن على مستوى عال من الاستعداد.

وأضاف هاليفي، خلال تقييم الوضع في القيادة الشمالية، جنبا إلى جنب مع قائد القيادة الشمالية أوري جوردين وقادة آخرين: “مهمتنا الأولى هي إعادة السكان بأمان، سيستغرق الأمر وقتا. لقد وافقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط للمستقبل، ونحن بحاجة إلى الاستعداد للهجوم إذا لزم الأمر”.

وتابع “الجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية في حالة تأهب قصوى. وحتى الآن، أجريت الحملة بشكل صحيح ودقيق، وسنواصل القيام بذلك. لن نعيد السكان دون أمن وشعور بالأمن”.