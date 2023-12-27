الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

إستقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالى بمصر الجديدة الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية ، وذلك بعد إجتيازهم كافة الإختبارات المؤهلة لإنضمهامهم لصفوف القوات المسلحة.

الأكاديمية العسكرية

تضمنت مراسم الإستقبال إستعراض حرس الشرف ثم عرضاً للموسيقات العسكرية إحتفالاً بإستقبال الدفعات الجديدة ، أعقبه إصطفاف الطلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور ، تلى ذلك عرضاً لعدد من الناقلات متضمناً عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم ، وعرض الكفاءة البدنية وأختتمت المراسم بالعرض العسكرى لمقاتلى الأكاديمية من الدفعات 118-119 حربية ، كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

الأكاديمية العسكرية المصرية

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب خلالها بالطلبة الجدد ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إنضمامهم للقوات المسلحة ، مؤكداً أنهم الصفوة التى وقع عليهم الإختيار من بين المتقدمين لنيل شرف الإنضمام إلى العسكرية المصرية .

فيما عبر الطلبة الجدد عن فخرهم بالإنتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الإلتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل .

وأعرب أهالى الطلبة المستجدين خلال حفل الإستقبال عن سعادتهم الغامرة لإنضمام ذويهم للقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.

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