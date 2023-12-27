محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض ديارنا بالغردقة.. ويمد فترته أسبوعين إضافيين

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الأربعاء ، برعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية ، بالممشي السياحي بمدينة الغردقة خلال الفترة من ٢٧ ديسمبر الجارى، وحتى ١٥ يناير المقبل ، حيث يفتح المعرض أبوابه من الثانية عشر صباحًا إلى الثانية عشر مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

وخلال الافتتاح قال محافظ البحر الأحمر أن إقامة معرض «ديارنا» علي أرض الفيروز " مدينة الغردقة " للحرف اليدوية والتراثية يأتى في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل علي الحرف اليدوية المصرية الأصيلة التي تحفظ لنا تراثنا وتاريخنا من خلال هذه الحرف ، مضيفا ان هذا المعرض يهدف إلي تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته.

كما أكد حنفي أن إقامة هذا المعرض جاء نتيجة التعاون المستمر بين محافظة البحر الأحمر وجهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كافة محافظات الجمهورية ، مشيراً إلي أن " ديارنا " يقام بمثابة دعوة الشباب على التعرف على تراث مصرنا الحبيبة وتشجيع المنتجات صديقة البيئة .

كما وجه محافظ البحر الأحمر بمد فترة المعرض لينتهي في منتصف شهر يناير وتكليف الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بـ البحر الأحمر بمخاطبة شركات السياحة ليكون المعرض على قائمة الزيارات السياحية..

ومن جانبها اوضحت الاستاذة حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر ، أن معرض ديارنا جاء تنفيذا لسياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية ، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر حيث ان المعرض يلقى إقبالا شديدًا من الزوار الأجانب والمصريين الذين يرغبون في الصناعات اليدوية .

كما اشارت الاستاذة نسرين عثمان منسق عام وحدة أيادي مصر بالبحر الأحمر اللى إمكانية عرض كافة المنتجات بمنصة ايادى مصر لفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال.

ويقام المعرض على طول الممشي السياحي بمشاركة ٥٠ عارض يمثلون محافظة القاهرة والجيزة وكفر الشيخ بالإضافة الي عدد كبير من مختلف محافظات الجمهورية ، ويقدم المعرض منتجات أبناء مصر من الملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات الأخري .

حضر الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، الاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، والاستاذ صبرى عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتمكين وتنميه المشروعات بوزارة التضامن الاجتماعي ، والاستاذ عمر الامين وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ، والاستاذ عبد العال محمد مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر والقائم بتنظيم هذا المعرض والاستاذ وائل منير مسؤل تسويق ومعارض بالمديرية ، بالإضافة إلى العديد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة .