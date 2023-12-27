المقاومة الإسلامية بالعراق تتبني قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وبحسب البيان؛ فأن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا لنهج في المقاونة الإسلامية في قتال قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

وقُصفت قاعدة حرير، التي تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، اليوم الأربعاء.

وحسب قناة "العربية"، أعلنت فصائل عراقية، قصف قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في أربيل.

وتعرضت القوات الأمريكية لاستهدافات في العراق وسوريا، على إثر استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال وحربها في قطاع غزة.