عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية بالعراق تتبني قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وبحسب البيان؛ فأن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا لنهج في المقاونة الإسلامية في قتال قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

وقُصفت قاعدة حرير، التي تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، اليوم الأربعاء.

وحسب قناة "العربية"، أعلنت فصائل عراقية، قصف قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في أربيل.

وتعرضت القوات الأمريكية لاستهدافات في العراق وسوريا، على إثر استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال وحربها في قطاع غزة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

في اتحاد الكرة| تحرّك رسمي من فيتوريا لأجل منتخب مصر بأمم أفريقيا

المقاومة الإسلامية بالعراق تتبني قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل

تضم قوات أمريكية.. استهداف قاعدة حرير قرب مطار أربيل بالعراق

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

الإفتاء: بجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه فى حالة واحدة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ