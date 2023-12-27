بعد طرد اثنين من دبلوماسييها.. فرنسا ترد بالمثل على أذربيجان

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل" بعدما أعلنت باكو، أن اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين “شخصين غير مرغوب فيهما”.

وحسب “فرانس برس”، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها إن "باريس تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها" بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة "تتعارض مع وضعهما".

وأضافت الخارجية الفرنسية أنها "استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين وتم أمرهم بالمغادرة بسبب أفعال "تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي".

وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت السفيرة الفرنسية آن بويون للتعبير عن احتجاجها الشديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية.

وأضافت أنه تم اعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما وأمرا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.