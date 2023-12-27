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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة الغردقة حادثا مروعًا بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز في شقة سكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج.


وشهدت منطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة حادثا مأساويا مساء اليوم حيث انفجرت أسطوانة بوتاجاز في شقة سكنية بالدور الثالث في إحدى العمارات بالمنطقة ما تسبب في إصابات بالغة وحروق شديدة لزوج وزوجته وأبنائه وجدتهم حيث تم نقلهم الى مستشفى الغردقة العام ولسوء الحاله تم التنسيق عن طريق اسعاف البحر الاحمر لنقلهم الى مستشفى اسيوط الجامعي.

تبين من التحقيقات ان الاب يدعى جورج سليمان يعقوب 34 عام وزوجته دميانه سامي شنوده 29 سنه وابنائه بافالي سنتين ولا فينا ثلاث سنوات وجدتهم ناديه بيشوي 72 عام.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الوحدة السكنية الواقعة في الدور الثالث فيما بدأت النيابة العامة والمباحث الجنائية والمعمل الجنائي في معاينة مكان الحادث لتحديد السبب في الحريق.

اسعاف البحر الأحمر البحر الأحمر انفجار أنبوبة بوتاجاز مستشفى الغردقة العام مستشفى أسيوط الجامعي مستشفى الغردقه

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