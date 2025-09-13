ما حكم سنة تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة تحية المسجد إذا دخل المصلّي والمؤذن قد أقام الصلاة، موضحًا أن في هذه الحالة تسقط صلاة تحية المسجد لأن المصلّي يأخذ ثوابها بدخوله مباشرة في صلاة الفريضة.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، بحديث النبي: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، مبينًا أن الانشغال بالفريضة أولى في هذه الحالة.

وأضاف أن الفقهاء اختلفوا إذا دخل المصلّي قبل الإقامة بلحظات قليلة، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ فرجّح أن الأولى أن ينتظر حتى يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لأن إدراك الجماعة أولى من الانشغال بتحية المسجد.

وبيّن أنه إذا كان قد بدأ تحية المسجد وأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، فيُستحب أن يقطعها ويلتحق بالفريضة، أما إذا كان في الركعة الثانية فيُستحب أن يُتمها سريعًا ثم يدخل مع الإمام.

ولفت الدكتور عبد السلام بأن المصلّي يُثاب على تحية المسجد بدخوله في صلاة الفريضة مباشرة، داعيًا المصلين إلى الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الجماعة لما فيها من فضل عظيم.