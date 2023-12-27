رئيس جمعية محبي فريد الأطرش : هذا الأمير كتب قصة حياة الموسيقار

قال الفنان عادل السيد مؤسس ورئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الاطرش، إن عائلة فريد الاطرش تتكون من الأمير فيصل الاطرش وهو نجل فؤاد الأطرش وعماد منير الأطرش فكان مدير إدارة إنتاج أفلام فريد الاطرش التي كانت يتم تصويرها في بيروت زمان يا حب، الحب الكبير، والآفلام المصرية عفريته هانم أواخر كدبة فكان فؤاد الاطرش مدير إدارة الإنتاج.



واضاف السيد خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه من حوالي اكثر من 7 سنوات، شاهد الأمير فيصل الاطرش وكان يلتقي به كثيرا منذ رحيل فريد الاطرش، وهو من قام بعمل قصة حياة الموسيقار فريد الأطرش وفام بتحضيرها وكتابتها.