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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| طبيب روض الفرج سلم روحه لعشماوي عن طريق الحرام وحكاية الكنز الفرعوني مع موظف المنيا

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها تحويل اوراق طبيب روض الفرج للمفتي بعد جرائمه المشينة وحكاية ضبط الكنز الفرعوني في المنيا 

 

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

 

"أقسم بالله العظيم أن أراقبَ الله فى مهنتى، وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها، فى كل الظروف والأحوال، باذلاً وسْعِى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للنّاس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتمَ سرهم، والله على ما أقول شهيد".. تلك الكلمات جزء بسيط من القسم الذي أداه" أيمن" الشهير بطبيب روض الفرج بعدما تخصص في أمراض النساء والتوليد قبل أن يتحول إلى ذئب بشري وبدلا من ستر عورة مريضاته انتهك أجسادهن في غفلة منهن او تحت الابتزاز.

 

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

 

نجح قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه كمية كبيرة من القطع الاثرية بمحافظة المنيا.

 

سائق ضحك على ابني وهتك عرضه.. والدة صغير أكتوبر تروي التفاصيل ‏

 

قالت بسمة عبد المجيد، والدة الطفل الذي تعدى عليه سائق وهتك عرضه في اكتوبر، ان المتهم اصطحب نجلها إلى مسكنه كونه من المتوليين ملاحظته و رعايته سائق خاص للمجني عليه  مستغلا حداثة سنه موهما إياه باللهو معه.

 

التفاصيل الكاملة لتصفية متهمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بكفر الشيخ

 

شهدت مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تصفية متهمين، وذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن أثناء القبض عليهما، وأصيبت ربة منزل أثناء تواجدها بشرفة منزلها برش خرطوش بالذراع اليمنى.

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