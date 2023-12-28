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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ولفرهامبتون يسحق برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

حقق وولفرهامبتون فوزا على مضيفه فريق برينتفورد، بـ 4-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

استهل أصحاب الأرض التسجيل بواسطة يوان ويسا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، وبعد 3 دقائق فقط، أدرك الضيوف التعادل عن طريق ماريو ليمينا 1-1، وفي الدقيقة الثالثة، تقدم وولفرهامبتون من جديد بواسطة هوانج هي تشان، الذي نجح مجددا في زيارة شباك برينتفورد في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، وقع جان ريسنير بلجارد على رابع هدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 25 نقطة بالمركز ال11، بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي، وفي المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة بالترتيب ال15، ليسجل رابع خسارة له على التوالي.

وولفرهامبتون برينتفورد الدوري الإنجليزي تشيلسي فريق برينتفورد

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