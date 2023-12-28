ولفرهامبتون يسحق برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق وولفرهامبتون فوزا على مضيفه فريق برينتفورد، بـ 4-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

استهل أصحاب الأرض التسجيل بواسطة يوان ويسا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، وبعد 3 دقائق فقط، أدرك الضيوف التعادل عن طريق ماريو ليمينا 1-1، وفي الدقيقة الثالثة، تقدم وولفرهامبتون من جديد بواسطة هوانج هي تشان، الذي نجح مجددا في زيارة شباك برينتفورد في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، وقع جان ريسنير بلجارد على رابع هدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 25 نقطة بالمركز ال11، بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي، وفي المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة بالترتيب ال15، ليسجل رابع خسارة له على التوالي.