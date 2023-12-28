أجواد باردة.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة و رعدية اليوم|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي الواقع في طبقات الجو العليا، سوف يكون اليوم في ذروته و يتحرك من الغرب للشرق، مما يؤدي لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى رعدية.

الأرصاد: الأمطار سوف تمتد إلى بعض الاماكن من القاهرة الكبرى

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أكثر المحافظات تأثراً بأمطار اليوم هي محافظات المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن الأمطار سوف تكون متوسطة، و تغزر أحياناً على بعض الأماكن من دمياط و بورسعيد، و شمال سيناء، و الإسماعلية و السويس، بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، البحيرة و كفر الشيخ و الدقهلية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار سوف تمتد إلى بعض الاماكن من القاهرة الكبرى، و بعض الأماكن من المنوفية و الغربية، و الشرقية.

ولفتت إلى أن أغلب محافظات الجمهورية سوف تشهد سقوطاً للأمطار، ما عدا المناطق الجنوبية ، مشيرة إلى أن هناك اليوم نشاط للرياح سرعته تتراوح مابين 30_40 كيلو متر على الساعة ، مما يزيد الشعور بإنخفاض درجة الحرارة.

وأوضحت ضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، و الأجواء مائلة للبرودة في اغلب محافظات الجمهورية.