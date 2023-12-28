عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجواد باردة.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة و رعدية اليوم|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن  تأثير المنخفض الجوي الواقع في طبقات الجو العليا، سوف يكون اليوم في ذروته و يتحرك من الغرب للشرق، مما يؤدي لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى رعدية.

الأرصاد: الأمطار سوف تمتد إلى بعض الاماكن من القاهرة الكبرى

 

وأضافت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أكثر المحافظات تأثراً بأمطار اليوم هي محافظات المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن الأمطار سوف تكون متوسطة، و تغزر أحياناً على بعض الأماكن من دمياط و بورسعيد، و شمال سيناء، و الإسماعلية و السويس، بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري،  البحيرة و كفر الشيخ و الدقهلية.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار سوف تمتد إلى بعض الاماكن من القاهرة الكبرى، و بعض الأماكن من المنوفية و الغربية، و الشرقية.

ولفتت إلى أن أغلب محافظات الجمهورية سوف تشهد سقوطاً للأمطار، ما عدا المناطق الجنوبية ، مشيرة إلى أن هناك اليوم نشاط للرياح سرعته تتراوح مابين 30_40 كيلو متر على الساعة ، مما يزيد الشعور بإنخفاض درجة الحرارة.

وأوضحت ضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، و الأجواء مائلة للبرودة في اغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد المنخفض الجوي امطار الرعدية دمياط القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من التعليم قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير الزراعة: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة ويحقق التنمية المستدامة

بحضور دبلوماسيين ومفكرين.. سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية|صور

سوريا توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الضربات الإسرائيلية على أراضيها

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

لتيسير الحركة المرورية.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ