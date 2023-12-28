أهم أعطال كهرباء السيارات في فصل الشتاء| تفاصيل

تتزايد احتمالية حدوث أعطال في السيارات خلال فصل الشتاء، مما يؤثر على أداء السيارة ويزيد من مخاطرالأعطال خاصة فيما يخص الدائرة الكهربائية.

في البداية قال عادل حسين صاحب احد ورش الكهرباء من الأعطال الشائعة في السيارات خلال فصل الشتاء

مشكلات في نظام البطارية حيث تُعد بطارية السيارة أحد أجزاء السيارة الحاسمة، وتكون عرضة للتأثر بشدة في درجات الحرارة المنخفضة ويمكن أن يؤدي البرد الشديد إلى تقليل قوة البطارية وتعطلها، مما يجعل صعوبة بدء تشغيل المحرك وتشغيل الأنظمة الكهربائية الأخرى.

واضاف من المشكلات الشائعة مشاكل في نظام التشغيل والإشعال حيث في فصل الشتاء، يمكن أن يواجه السائقون صعوبات في تشغيل المحرك بسبب مشاكل في نظام التشغيل والإشعال،قد تكون المشكلة في البوجيهات أو كابلات الاحتراق أو الحساسات، وتتسبب في صعوبة بدء تشغيل المحرك أو تشغيله بشكل غير سلس.

واضاف حسين ان من المشكلات ايضاً مشاكل في نظام التدفئة والتهوية حيث يعتبر نظام التدفئة والتهوية أمرًا ضروريًا خلال فصل الشتاء، حيث يساعد في توفير راحة للسائق والركاب وقد تواجه السيارات مشاكل في النظام مثل تسرب الهواء البارد أو عدم عمل المروحة بشكل صحيح، مما يؤثر على أداء نظام التدفئة والتهوية.

واشار عادل حسين ان من الأعطال الشائعة مشاكل في نظام الفرامل يمكن أن تحدث مشاكل في نظام الفرامل خلال فصل الشتاء بسبب التراكم الزائد للرطوبة يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل كفاءة الفرامل وزيادة مسافة الفرملة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث الانزلاق والتصادم ،ويجب ان يتم صيانة البطارية قبل بدء فصل الشتاء،و فحصها واختبار قوتها والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد،إذا كانت البطارية قديمة أو ضعيفة، يُفضل استبدالها لضمان أداء موثوق بها ،

فحص وصيانة نظام التشغيل والإشعال: قبل بدء الشتاء، يجب فحص وصيانة أجزاء نظام التشغيل والإشعال مثل البوجيهات وكابلات الاحتراق والحساسات، للتأكد من أن المحرك يعمل بكفاءة عالية.

ونصح عادل حسين بفحص وصيانة نظام التدفئة والتهوية قبل بدء فصل الشتاء ويجب التأكد من عمل المروحة بشكل صحيح وعدم وجود تسربات للهواء البارد،إذا كان هناك مشاكل، يجب إصلاحها أو استبدال الأجزاء اللازمة كما يجب التحقق من ضغط الهواء في الإطارات بشكل منتظم خلال فصل الشتاء وضبطه و فحص الإطارات للتأكد من عدم وجود تلف أو تشققات ،فحص نظام الفرامل بانتظام وتنفيذ الصيانة اللازمة لضمان عملها الصحيح ،يُفضل تنفيذ هذه الصيانة في ورشة متخصصة للتأكد من الكفاءة والأداء الجيد وفحص بطارية السيارة في حالة ضعفها او تلفها قبل فصل الشتاء.