رئيس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

جاء نصها:

فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي

​​رئيس الجمهورية

باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.



ونحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.



حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وفخامتكم بخير.