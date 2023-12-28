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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوجه بالاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، يرافقه الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة ، جولة تفقدية لمتابعة إستعدادات الجامعة للفصل الدراسى الثانى.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، ومديرى البرامج ، ومستشارى مجلس أمناء الجامعة.
كما شملت الجولة تفقد عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الحديثة.
وأكد " السعيد " أن جامعة بنها الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية وإضافة لتطوير منظومة التعليم العالى المصرى ، موجهاً بضرورة أهمية استغلال كافة المنشآت الجامعية والإستفادة منها بالشكل الأمثل فى إفتتاح وتشغيل كليات جديدة وتقديم برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور تقام على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الاهلية بنها للفصل الدراسي الثاني

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