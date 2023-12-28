عمل المنوفية تشارك في فعاليات استعراض مشروعات المخترع الصغير «أيسف» للعلوم والهندسة|صور

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وجامعة المنوفية، والمحافظة فى فعاليات استعراض مشروعات المخترع الصغير (مسابقة أيسف "ISEF " للعلوم والهندسة)، والتي تُعد من أقوى المسابقات في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية ، من خلال اتباع منهجية البحث العلمي ويجرى تأهيل الفائزين فيها للاشتراك في المسابقة علي مستوي الجمهورية ، وعرض 20 مشروعاً يتنافسون خلال المسابقة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى التعاون مع الجهات المعنية بتعليم وتدريب الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فى القيام بمهام المديريات وأجهزتها التى تخدم بها المجتمع وتدعم بها الشباب من الجنسين سواء بالتنسيق لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة أو توفير برامج تدريبية مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل .

وناقش مدير المديرية ، الطلاب في مشاريعهم العلمية محفزاً إياهم على مزيد من النجاح والإبداع ، والعمل بجد وتميز لرفعة الوطن ، مشيداً بما شاهده من عروض تقديمية للطلاب المشاركين في معرض ISEF ، والذي يأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي، ورعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات ، مؤكداً استعداد مراكز التدريب لاستقبال الطلاب فى اى وقت للالتحاق بالبرامج المتاحة ، وبحث توقيع برتوكول تعاون مشترك للمدارس التجريبية لتدريبهم وتنميه مهارتهم المختلفة بما يحقق النفع العام.

1

2