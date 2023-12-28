بالترددات.. إذاعة مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر على هذه القنوات

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات. ويتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ويواجه الأهلي مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري بدون محمد الشناوي وياسر إبراهيم في التشكيلة، وذلك بعد فوزه في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا.

تردد القناة الناقلة للمباراة

ستكون مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر قابلة للمشاهدة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية وقناة "أون تايم سبورتس". إليك ترددات القنوات:

قناة أون تايم سبورت 1:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أون تايم سبورت 2:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أبوظبي الرياضية: