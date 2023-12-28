محافظ القليوبية يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والأنفاق من الشوارع والميادين

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الخميس جولة تفقديه لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة فجر اليوم، ولتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسيه والمرور على الأنفاق والطريق الزراعي بمدن المحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية، بمركز ومدينة بنها ( منطقة الفلل ونفق الإشارة ونفق شعراوي ونفق كلية العلوم وشارع فريد ندا ونفق سندنهور ) وفي مدينة طوخ تفقد ( مزلقان بلتان ونفق الحدادين ونفق مشتهر ) ونفق مزلقان زكي بمدينة قها ، بالإضافة إلى تفقد الطريق الزراعي من مدينة بنها حتى قطاع مدينة قليوب، كما تفقد كوبري الفرنواني ومنطقة المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة ، وذلك لمتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع رفع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية.

واكد محافظ القليوبية، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين

واطمأن على استمرار وجود المعدات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والفرعية حيث تم الدفع من قبل شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه ب ٧٥ معدة مختلفة ( كسح ونافوري كبير وصغير وشفاطات )، كما تم الاستعانة بأربع معدات شفط بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهره بمنطقة الفرنواني ومنطقة المؤسسة، بالإضافة إلى عربات كسح مجالس المدن .

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين جميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، علاوة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المُدن والقرى لمواجهة أي طارئ وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية.