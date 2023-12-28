استنفار في الإسكندرية لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط أمطار|فيديو

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بـ الإسكندرية، أن الشركة تلقت يوم الجمعة الماضية تحذيرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة وتقلبات جوية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطيات يوم الجمعة الماضي حتى أول أمس الثلاثاء.

الأسكندرية شهدت فترة الليل أمطاراً متوسطة وغزيرة



وأضاف محمود نافع في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى ، قائلاً: "خففنا من الإجراءات يوم الثلاثاء الماضي، ثم وصلتنا توقعات بأن التقلبات الجوية ستحدث في الإسكندرية وستسقط أمطار متوسطة وغزيرة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء".

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه تم إتخاذ الاستعدادات مساء يوم الثلاثاء، مؤكداً أن الأسكندرية شهدت فترة الليل أمطاراً متوسطة وغزيرة على معظم الأحياء.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية:" حتى الآن الظروف جيدة وكل الأجهزة التنفيذية مستنفرة في المحافظة وتم التعامل مع النوة والتغيرات المناخية ولم يحدث أي إعاقة مرورية على مستوى المحافظة".