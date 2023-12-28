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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذه كلمتنا للعرب والمسلمين|ماذا قال بيان هيئة كبار العلماء بشأن أحداث فلسـطين

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

 ‏قالت هيئة كبار العلماء، إن الحمد لله القوي القاهر، القائم على كل نفس بما كسبت، القائل في محكم ‏كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}[سورة ‏محمد: ٧] والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين، وبعد فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد هالها كما هال سائر ‏المسلمين، والأحرار المنصفين، في العالم كله تمادي الكيان الصـ ـهـ ــيوني ‏في بغيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وقتله الأطفال والنساء، والمسنين ‏والمدنيين، وضربه المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والمساكن، ‏في غـ ـزة ‏وما حولها، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة أشهر، حصدت آلة القتل ‏الصهيونيَّة الغاشمة آلاف الأرواح البريئة، وأصابت عشرات الآلاف، ‏وحاصرت من نجا من هذه المجازر، ومنعت الوسائل الضرورية للحياة من ‏ماء وغذاء ودواء واتصالات في سعيٍّ لإبادة جماعيَّة، وتطهير عرقي ‏عنصري، في محاولة لتصفية "القضية الفلسطينيَّة"، وتهجير أهلها قسريًّا ‏خارج وطنهم.‏

إن هذه المجازر لن تسقط من ذاكرة التاريخ، وستكون وصمة عار على كل ‏الداعمين للكيان الصهيوني بالمال أو بالسلاح، أو حتى بالسكوت على ‏جرائمه، وقد كان موقف هيئة كبار العلماء واضحًا تجاه هذا العدوان السافر ‏المجرم في حق شعب أعزل، احتُلت أرضه، وشُردت أطفاله. ‏
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وفي هذا السياق تؤكِّد هيئة كبار العلماء موقفها الذي يتلخص في النقاط ‏الآتية:‏

1- تُقدِّر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني الأبي، ‏في وجه الإرهاب الصـ ـهـ ــيوني الغاشم، وتؤكد حقه في تمسكه بأرضه، ‏ودفاعه المشروع عن وطنه ومقدساته.‏

2- تدين هيئة كبار العلماء بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات ‏الاحتلال، وتعلن دعمها المطلق لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ‏وأرواحهم، حتى طرد المحتل الغاصب منها. ‏

3- ترفض الهيئة رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان ‏آخر، كما ترفض كل المقترحات التي صرح بها قادة الاحتلال من أجل تصفية ‏القضية الفلسطينية.‏

4- تدين الهيئة المواقف المخجلة للدول والحكومات الداعمة للكيان الصـ ـهـ ‏ــيوني في عدوانه الظالم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب الهيئة ‏حكومات هذه الدول بالاستماع لصوت شعوبها الرافضة لمواقف هذه الدول ‏الداعمة للكيان الصـ ـهـ ــيوني في عدوانه الغاشم.‏

6- تُقدِّر الهيئة موقف الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة الساعية لوقف هذه ‏المجازر، وتدين استخدام حق الفيتو الجائر؛ لعرقلة إقرار السلام ووقف ‏العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.‏

7- تطالب الهيئة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسئولياتها، ومحاكمة قادة ‏الاحتلال كمجرمي حرب على ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والتهجير ‏القسري وقتل الأطفال والمرضى من شعب فلسطين، التي يتابعها العالم بمرارة ‏عبر وسائل الإعلام كل يوم.‏

8- تطالب الهيئة الدول العربيَّة والإسلاميَّة باتخاذ ما يلزم لوقف هذا العدوان، ‏بشكل فوري، وكسر الحصار المفروض على قطاع غـ ـزة، وإدخال المساعدات ‏بصورة عاجلة ودائمة؛ قيامًا بالواجب الشرعي الذي أكَّدته القمة العربية ‏بالرياض في الحادي عشر من نوفمبر 2023م.‏

9- تعلن الهيئة عن تأييدها ودعمها الكامليْنِ لموقف القيادة السياسية ‏المصرية والقوات المسلحة في أية إجراءات تتخذها لحماية الأمن القومي، ‏والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.‏

هذا، وستظل الهيئة متابعة لأطوار هذه الأزمة، يومًا بيوم، حتى ينتصر الحق، ‏ويعم السلام بإذن الله.‏

هذه كلمتنا إلى العرب والمسلمين وللعالم أجمع، وسلامًا لأنصار الحق ‏والإنصاف في كل حين، وتبًّا للمعتدين الغاصبين. وكلُّ احتلالٍ إلى زوال ولو ‏طال الزمان.‏

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