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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

من داخل غرفة العمليات.. رئيس القابضة للمياه يتابع التعامل مع الأمطار

صدى البلد

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.


وأكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقاً للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.
 

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى  أن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد منذ مساء الثلاثاء الماضي وفقا لبيان هيئة الارصاد وبالفعل شهدت الاسكندرية على مدار اليومين الماضين امطار ما بين متوسطة وشديدة وتلك النوة هي نوة رأس السنة التي تبدأ من يوم 25، مؤكداً أن الشركة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية تقوم بدورها والتعامل الفورى مع مياه الأمطار والأمور تسير بشكل طبيعي في شوارع المحافظة.

وفي الجيزة أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم سحب معظم تجمعات مياه الأمطار المتساقطة على مختلف مناطق محافظة الجيزة، وتستمر عمليات سحب المياه حتى انتهاء الأعمال، مشيراً إلى استمرار تمركز معدات الشركة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية حتى استقرار الأحوال الجوية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن معظم مناطق محافظة القاهرة، شهدت سقوط أمطار تفاوت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتقوم المعدات، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ بالتعامل الفوري معها.
وفي القليوبية وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرق الطوارئ بالعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن المحافظة علي مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار ٢٤ ساعة.


وفي المنوفية أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياه الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين. 
 

وفي الغربية تابع الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة، مشيرا الي استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.
 

كما أكد المهندس خالد حسين نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية التعامل مع مياه الأمطار وبلاغات الخط الساخن حيث شهدت مدينة المنصورة أمطار غزيرة جدا وجارى التعامل معها.

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