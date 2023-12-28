تحليل اقتصادي لشركة CI Capital Asset Management يتوقع تصحيحات سوقية خلال 2024

في تحليلها السنوي، تطرقت شركة CI Capital Asset Management إلى السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي في العام المقبل، مؤكدة على نجاح السياسات الأمريكية في تقليص التضخم وتوقعاتها بانخفاض محتمل في أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من استقرار سوق العمل الأمريكي، تنبأ التقرير بتأثيرات متباينة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التباطؤ العالمي وتأثيره على أسواق السلع.

أكد التقرير على فرص الاستثمار الواعدة في الأسواق الناشئة، خاصةً في ظل توقعات بتراجع قيمة الدولار الأمريكي.

وقدم مثالًا على مصر كحالة دراسية، موضحًا كيف يمكن أن تتحول التحديات الراهنة إلى فرص استثمارية قوية في ظل التغيرات النقدية المحتملة.

لم يغفل التقرير عن الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، مثل الصراع في غزة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على استمرارية الاتجاه الهابط لمعدلات التضخم.

وأخيرًا، عبر التقرير عن تفاؤل حذر تجاه الاهتمام المتنامي بمجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطورات التكنولوجية، على الرغم من المخاوف المصاحبة، تبقى دائمًا مصدرًا للتحسين والتقدم البشري.