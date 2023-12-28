نجم بيراميدز ينضم لقائمة المغرب واستبعاد مهاجم الاتحاد السعودي

أعلن وليد الركراكي، مدير المنتخب المغربي، عن القائمة النهائية لمشاركة أسود الأطلس في بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

شهدت القائمة تواجد محمد الشيبي من بيراميدز، بينما تم استبعاد عبد الرزاق حمد الله لأسباب فنية.

حراسة المرمى:

ياسين بونو

منير المحمدي

المهدي بنعبيد

الدفاع:

أشرف حكيمي

محمد الشيبي

عبد الكبير عبقار

نايف أكرد

غانم سايس

يونس عبد الحميد

نصير مزراوي

يحيى عطية الله

شادي رياض

الوسط:

أمير رشادرسون

سليم أملاح

سامة العزوزي

سفيان أمرابط

عز الدين أوناحي

بلال الخنوس

إسماعيل صيباري

أمين حارس

الهجوم:

حكيم زياش

طارق تيسودالي

أيوب الكعبي

عبد الصمد الزلزولي

أمين عدلي

سفيان بوفال

يوسف النصيري

يتنافس المغرب في المجموعة السادسة مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا في البطولة.