عقب سقوط الأمطار.. سحب وشفط المياه المتراكمة بشوارع الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع بعد تعرض المحافظة لسقوط الأمطار الغزيرة..

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،، تواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلا عن مراجعة أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامه المواطنين.

أكد المحافظ استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.