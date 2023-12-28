أخبار التعليم.. إجراء عاجل من التعليم قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



إجراء عاجل من التعليم قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام استعداداً لعقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

طلاب الابتدائي والإعدادي بـ«أزهر مطروح» يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول



اختتمت، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح.

رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة التصنيف الدولي للأكثر استدامة



تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.





كأس البطولة العربية و33 مسابقة جماعية وفردية|حصاد النشاط الرياضي بالجامعات خلال 2023

حظى قطاع الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2023، وذلك تماشيًا مع اهتمام الوزارة والجامعات المصرية بدعم الأنشطة الرياضية، واستغلال طاقات الشباب، وتزويدهم بالمهارات الرياضية اللازمة؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في كُبرى المنافسات الدولية والإقليمية.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.



