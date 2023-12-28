أخبار الفن| عمرو دياب يطرح أغاني ألبومه الجديد .. وفاة نجم هندي شهير.. مدحت العدل يرد على هجوم محسن جابر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الدير جيست عن شخصية نيرمين الذى قدمتها ضمن أحداث مسلسل جميلة الذى عرض فى الموسم الرمضاني الماضي .

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلاماً أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي" و“بلوموندو”، وأخيرا فيلما “شماريخ” و"أبو نسب".



شارك الهضبة عمرو دياب صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.وظهر الهضبة فى الصورة برفقة طاقم عمل ألبومه الجديد “مكانك” والمقرر طرحه اليوم على منصة أنغامى.

توفي خلال الساعات الماضية الممثل الهندي الشهير فيجاياكانث في مدينة تشيناي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

فيجاياكانث قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرل من 154 فيلما ، كما تولي منصب هيادي في جمعية فناني جنوب الهند "SIAA" .

ودع الفنان كريم قاسم، عام 2023 قائلا «زينهم أحسن حاجة حصلت لي السنة دي ودي حاجة كويسة الواحد يقفل بيها السنة».

وعن شخصيته «دكتور جيمي» أضاف: «الشخصية متلبساني أوي وأي حد من أصحابي بيشتكي لي من حاجة في جسمه بقيت بقول له وريني كده وأقعد أفسر له وأتحقق من الموضوع.. كنت متخيل الموضوع هيبقى أصعب من كده لكن اللذيذ إن الكاتب طبيب فكان في مصطلحاته وتفسيره ساعدنا، وكان فيه أصدقاء دكاترة ساعدونا وبرده من كتر الفرجة على شخصيات الدكاترة قبل كده».

وصف الدكتور مدحت العدل، المؤلف والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، البيان الصادر عن شركة ستارز للإنتاج الفني بالباهت والمتهالك، ولا يتضمن سوى ادعاءات كاذبة. وأضاف أنه سيلجأ إلى القانون لأخذ حقه.

طرح الفنان عمرو دياب ثالث أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "معرفش حد بالاسم ده" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى .

أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم ، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وعلق عمرو دياب على الصورة :" لسه شغالين ".