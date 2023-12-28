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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

عبير صبري
عبير صبري

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الدير جيست عن شخصية نيرمين الذى قدمتها ضمن أحداث مسلسل جميلة الذى عرض فى الموسم الرمضاني الماضي .

وقالت عبير صبري فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أنها دائمًا تتفائل بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج وأنها كانت تتوقع النجاح الكبير الذى حققه المسلسل.

وأشارت عبير صبري ، أن بالرغم صعوبة الشخصية ، لكنها نجحت فى تقديمها بشكل مميز بمساعدة المخرج الكبير سامح عبد العزيز  لذلك توقعت نجاحها.

وعن أعمالها القادمة ، قالت الفنانة عبير صبري أنها فى إنتظار عرض مسلسل حدوتة منسية الذى من المنتظر عرضة خلال شهر يناير.

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أبطال مسلسل جميلة

وشارك في بطولة مسلسل «جميلة» لـ ريهام حجاج، عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.

وقد نشرت الفنانة عبير صبري مؤخرًا ، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- إشادة لشركتي المحمول المصريتين بعد إمداد الشعب الفلسطيني بتغطية اتصالات عبر مدينة رفح المصرية، وذلك بعد قطع الاتصالات عن قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وكتبت عبير صبري، في منشورها عبر ستوري انستجرام: "عاش .. تركيب أبراج متحركة بالقرب من معبر رفح لإيصال النت والاتصالات لـ غزة".

اخبار عبير صبرى عبير صبري أخر أعمال اعمال عبير صبري مهرجان الدير جيست 2023 مسلسل “جميلة”

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