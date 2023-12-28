نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني منصة لاكتشاف الكوادر في مجالات مختلفة

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى كان الشرارة الأولى فى تحرك الأحزاب السياسية والمؤسسات المختلفة نحو مناخ سياسي وحزبي جديد وفتح آفاق جديدة لطرح الأفكار والآراء المختلفة واكتشاف الكوادر فى مجالات مختلفة سياسية ومجتمعية واقتصادية.

وأوضح “مرشد”، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة حوار وطني بين كل القوى المختلفة فى كل المجالات إشارة البدء لماراثون الأفكار والعصف الذهنى وجمع كل الأفكار والاتجاهات الفكرية المختلفة فى حيز واحد وتحت مظلة واحدة مشيرا إلى أن الحوار خرج بتوصيات هامة ومهمة دائما فى كل المجالات تنتظر الخروج للضوء والعمل بها بعد مناقشات كثيرة وآراء عديدة من كل الجهات والآراء .

وأكد أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار بعد فوزه بولاية جديدة هي اشارة واضحة للإعلان عن استمرار الحالة النقاشية واستمرار المناخ السياسي المفتوح وأيضا استمرار خطوات الديمقراطية والتى تبلورت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهذه فرصة للأحزاب لاستخراج الدرر المكنونه لديها والقامات المختلفة لديها وتسليط الضوء عليها وعرض هذه الافكار والاراء وطرحها امام الحكومه والبرلمان للتنفيذ او التشريع

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن استمرار الحوار الوطنى هو استمرار ضخ الأكسجين وفتح الرئة للأحزاب المصرية والحياة السياسية بشكل عام للتنفس والنمو والارتقاء