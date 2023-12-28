سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع بيراميدز خلال الشوط الأول ببطولة السوبر

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق بيراميدز، خلال أحداث الشوط الأول، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر.

وشهد الشوط الأول تحفظا من الفريقين ولم يشهد فرصا خطيرة علي مرمي اي فريق.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في مباراة سوبر الأبطال .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

خط الهجوم: چون ايبوكا .

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الثالثة من مساء اليوم، الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي