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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: رفع كفاءة وتطوير مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من الدائري

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية المشروعات القومية والمحاور والطرق التى تم تنفيذها بمحافظة الجيزة والتى يأتى على رأسها محاور الفريق كمال عامر والمهندس شريف اسماعيل ومحمد أنور السادات و26 يوليو وعرابي والمنصورية والمريوطية والبراجيل والتي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طرق آمنة تخدم المواطنين وتربط أحياء ومراكز المحافظة بعضها البعض .
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التى رافقه خلالها اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لمتابعه مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص بقطاعات المريوطية والمحولات وفيصل وحتى موقع الربط بالطريق الدائرى بمنطقة المنشية ونهاية شارع عمرو بن العاص . 
حيث أكد محافظ الجيزة على تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من الطريق الدائرى بالمريوطية وذلك فى أطار تحسين الرؤية البصرية واضفاء المظهر الحضارى على القطاع بالكامل حيث سيتم تجميل المدخل وزراعه المسطحات الخضراء واللاندسكيب والتخطيط اللازم للطريق . 
كما أعلن محافظ الجيزة عن تنفيذ مخطط لتطوير ورفع كفاءة شارع عمرو بن العاص بنطاق منطقة فيصل بطول 2 كم وعرض حوالى 20 متر بالاضافه الى رصف ورفع كفاءة وتطوير ودعم متفرعات شارع عمرو بن العاص بالانترلوك بما يحقق نقلة حضارية كبيرة لذلك القطاع بالكامل الى جانب رصف وتطوير وربط عدداً من الشوارع العرضية الحيوية مع شارع عمرو بن العاص وذلك للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل .  
وخلال متابعة مراحل العمل بموقع الربط مع الطريق الدائرى الشمالى وجه محافظ الجيزة بالالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال الخاصه بالمحور والمطالع والمنازل لتحقيق الاستفادة المرورية من المشروع .
كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة الإسراع من وتيرة الاعمال الخاصه بمحور ناهيا مؤكداً على انشاء سوق حضاري بحوار محور ناهيا لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية والتيسير على المواطنين.
ومن جانبه كلف اللواء محمد الكيلانى مشرفي المشروع والشركة المنفذة بضرورة سرعه الإنتهاء من الاعمال الإنشائية الخاصة بمحور عمرو بن العاص بمنطقة المنشية وذلك وفقاً للجدول الزمنى المحدد للأعمال مشيداً بشبكة الطرق المنفذة بمحافظة الجيزة والتى ساهمت فى تحقيق طفرة مرورية كبيرة ومؤكداً انه بالتعاون مع محافظة الجيزة فأنه جارى دراسة سبل تنفيذ أعمال ربط محور الفريق كمال عامر (الدائري الجنوبي بالمنيب ) بالاتجاه المؤدى الى مناطق المعادي مارا اعلي الطريق الدائري وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة من محور الفريق كمال عامر مما يساهم فى تحسين الحركة المرورية . 
رافق المحافظ خلال جولته المهندس ابراهيم ابو عريضة مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم واشرف تامر رئيس حى الطالبية وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمشرفين على مشروع محور عمرو بن العاص .

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أحمد راشد محافظ الجيزة الدائري بالمريوطية الرؤية البصرية الفريق كمال عامر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القاهرة الكبرى تحسين الرؤية البصرية جهاز تعمير القاهرة جهاز تعمير القاهرة الكبرى زراعة المسطحات الخضراء شارع عمرو بن العاص محور عمرو بن العاص

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