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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بإجمالي 30 ألف دارس..الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم لدفعة جديدة برواق القرآن

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف، بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما.

ويسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام بالمجان في فروع الرواق الأزهري، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وأعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم، عن قبول دارسين جدد من الأطفال من سن ٥ - ١٠ سنوات، بشرط أن يتوافق عمر المتقدم مع مقدار حفظه، وأن يجتياز اختبار تحديد المستوى، موضحا أن التقديم يتم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:

https://www.rewaq-azhar.org/applicant/add

وصرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل، وألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح د. هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الروابط المعدة لذلك، موضحا أن الأعداد محدودة، والأولوية بأسبقية التسجيل.

وأضاف أن هذه البرامج تأتي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.

الجامع الازهر الجامع الأزهر الشريف الرواق الأزهري القرآن الكريم

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