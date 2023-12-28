برشقة صاروخية.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو

ذكرت صحيفة تشرين السورية أن المقاومة العراقية استهدفت برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور حيث حققت فيه إصابات مباشرة فيها.



وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق، استهدافها هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد ، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو .

وأكدت في بيان لها؛ استمرارها بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق تبنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وبحسب البيان؛ فأن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا لنهج في المقاونة الإسلامية في قتال قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

